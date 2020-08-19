В Башкирии посетителям зоопарка запретили гладить енотов

Дело в том, что участились случаи нападения енотов на детей. Работу ИП проверила Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура. Несмотря на закон, в котором установлен перечень диких животных, допущенных к физическому контакту с людьми, предприниматель использовал шестерых енотов в различных мероприятиях. Посетителям, в том числе и детям, позволялось фотографироваться с животными, гладить и кормить их. К слову, еноты не входят в список животных, с которыми посетителям разрешено иметь физический контакт. Эти животные относятся к хищным, а это значит, что они могут предоставлять опасность для человека.