В Уфе судебные приставы помогли истекающему кровью мужчине

Два сотрудника отделения спецназначения УФССП Башкирии стали невольными свидетелями страшной аварии. Пройти мимо младшие лейтенанты не смогли. Правоохранители бросились на помощь пострадавшему пешеходу.

Пресс-служба ведомства сообщает, что «Ланд Крузер» покидал парковку у торгового центра на улице Цюрупы. В этот момент водитель наехал на 83-летнего пешехода, которого сильно отбросило на проезжую часть. К счастью, рядом проходили сотрудники УФССП, которые поспешили к пострадавшему.