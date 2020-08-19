В Башкирии на горе Иремель прошла экоакция «Принес – забери»

Участники субботника очистили тропу на вершину горы Иремель с села Николаевка, а также маршруты со стороны сел Тюлюк и Новохусаиново, Байсакалово. Помощь оказывали и туристы. Уборку организовала дирекция особо охраняемых природных территорий и движение Зеленая Башкирия при поддержке администрации Белорецкого района и Минэкологии республики.