В Башкирии на горе Иремель прошла экоакция «Принес – забери»

Генеральная уборка на высоте. Волонтеры провели субботник на территории природного парка «Иремель». Экологическая акция прошла под девизом #принёсзабери.
Участники субботника очистили тропу на вершину горы Иремель с села Николаевка, а также маршруты со стороны сел Тюлюк и Новохусаиново, Байсакалово. Помощь оказывали и туристы. Уборку организовала дирекция особо охраняемых природных территорий и движение Зеленая Башкирия при поддержке администрации Белорецкого района и Минэкологии республики.
Участие приняли и представители Татарстана. Активисты экологической акции установили информационные таблички, очистили вершину от мусора и различных трофеев, которые оставляют туристы.