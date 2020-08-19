В Башкирии рассказали, нужна ли справка об отсутствии коронавируса на работе

Коронавирус вносит изменения в жизнь общества. Так, жителям Башкирии рассказали, может ли начальство требовать с них справку об отсутствии заболевания.
На горячую линию Гострудинспекции стали поступать звонки от жителей республики, которые вышли из отпуска или закрыли больничные. Как сообщили граждане, начальство требует с них справки об отсутствии коронавируса. Это прокомментировала заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.
Ванскова подчёркивает, что все основания, по которым человека могут уволить с работы или не допустить к ней, прописаны в статье Трудового кодекса 76. Отсутствие справки в статье не указано. Соответственно, это требование незаконное.
Кроме этого, некоторые работодатели требуют справку об отсутствии коронавируса при приёме на работу. Это также незаконно. Работодатели, которые хотят быть уверенными в здоровье своих сотрудников, могут организовывать обследование на вирус с их согласия.
Кроме этого, в 2020 году проведение обследования сотрудников на коронавирус, приобретение масок, термометров, перчаток, дезинфицирующих веществ осуществляется за счёт страховых взносов.