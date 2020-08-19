В Башкирии рассказали, нужна ли справка об отсутствии коронавируса на работе

Коронавирус вносит изменения в жизнь общества. Так, жителям Башкирии рассказали, может ли начальство требовать с них справку об отсутствии заболевания.

На горячую линию Гострудинспекции стали поступать звонки от жителей республики, которые вышли из отпуска или закрыли больничные. Как сообщили граждане, начальство требует с них справки об отсутствии коронавируса. Это прокомментировала заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Работодателей, которые таким образом беспокоятся о здоровье коллектива, понять, конечно, можно. Меры профилактики, конечно, надо принимать, но не за счёт сотрудников Оксана Ванскова, заместитель руководителя Гострудинспекции РБ

Ванскова подчёркивает, что все основания, по которым человека могут уволить с работы или не допустить к ней, прописаны в статье Трудового кодекса 76. Отсутствие справки в статье не указано. Соответственно, это требование незаконное.

Кроме этого, некоторые работодатели требуют справку об отсутствии коронавируса при приёме на работу. Это также незаконно. Работодатели, которые хотят быть уверенными в здоровье своих сотрудников, могут организовывать обследование на вирус с их согласия.