В Башкирии контрактника, который вернулся со службы, нашли мёртвым

В Башкирии завершились поиски 20-летнего Ульфата Ахметова. Солдат вернулся в родные края в отпуск. Однако 13 августа молодой человек бесследно исчез.

Стало известно, что в злополучный день Ульфат отправился с отцом на речку недалеко от пещеры Шульган-Таш. Ближе к вечеру молодого контрактника нигде не могли найти. Пять дней продлились поиски солдата.

18 августа тело Ульфата было найдено. Об этом сообщили родственники пропавшего. По предварительной информации, жизнь 20-летнего Ульфата оборвалась из-за несчастного случая – молодой человек утонул.