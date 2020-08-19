«Нам надо забирать БСК»: глава Башкирии Радий Хабиров

«Предприятие надо спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, но я ведь тоже акционер, как республика, мы должны взять ответственность на себя, и я должен взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета), и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие что здесь происходит — будем решать его судьбу. Это довольно прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем, может привести, к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию»

Радий Хабиров, глава Башкирии