«Нам надо забирать БСК»: глава Башкирии Радий Хабиров
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акции у "Башкирской содовой компании". В частности, с такой инициативой выступил глава региона Радий Хабиров. По его словам, нужно задуматься о том, чтобы увеличить долю Башкирии в уставном капитале.
«Предприятие надо спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, но я ведь тоже акционер, как республика, мы должны взять ответственность на себя, и я должен взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета), и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие что здесь происходит — будем решать его судьбу. Это довольно прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем, может привести, к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию»
Радий Хабиров, глава Башкирии
Добавим, что на сегодняшний день 38,28% акций БСК принадлежит региону.
Напомним, в минувшее воскресенье, 16 августа, Хабиров приехал к протестующим у подножья Куштау. Он пообещал, что шихан не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, которое устроило бы все стороны.