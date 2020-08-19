«Испохаблены стены»: жители Уфы жалуются на ремонт подъезда

Четыре месяца в одном подъезде не могут сделать ремонт. Жители многоквартирного дома на улице Рабкоров возмущены работой подрядчика. По их мнению, вместо качественной отделки, строители испохабили существующие стены.
Здесь работают люди, которых набрали с улицы, говорит Валентина Галанова. Старшая по дому номер 2\3 на Рабкоров недовольна действиями подрядчика. По словам женщины, строители вместо того, чтобы привести подъезд в надлежащий вид, испортили стены.
«Откуда в смете взялась сумма в 731 тысячу? Максимум на капитальный ремонт одного подъезда должно уйти 150 тысяч рублей. Я все просчитала», – говорит Валентина Галанова. В вопросах строительства она себя считает экспертом. К ремонту в ее подъезде приступили в начале мая. Так и не закончив, строители покинули объект.
А вот жильцы второго подъезда, говорит бригадир, наоборот написали письмо с просьбой продолжить ремонт. В итоге там все работы практически завершены. И недовольных, как в других подъездах, мы не встретили. Хотя также для отделки стен применялась декоративная штукатурка «Короед».
Оштукатуренные «Короедом» стены, плитка на полу, покрашенные потолки. Что еще нужно старшей по дому, недоумевает представитель подрядчика. Женщина, продолжает настаивать: такой ремонт ей не нужен. Решить этот вопрос мирно точно не получится. Жители не настроены на это. Поэтому без вмешательства надзорных органов, возможно, и судебных здесь не обойтись.