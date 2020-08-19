«Испохаблены стены»: жители Уфы жалуются на ремонт подъезда

Четыре месяца в одном подъезде не могут сделать ремонт. Жители многоквартирного дома на улице Рабкоров возмущены работой подрядчика. По их мнению, вместо качественной отделки, строители испохабили существующие стены.

Здесь работают люди, которых набрали с улицы, говорит Валентина Галанова. Старшая по дому номер 2\3 на Рабкоров недовольна действиями подрядчика. По словам женщины, строители вместо того, чтобы привести подъезд в надлежащий вид, испортили стены.

Качество работ абсолютно отвратительное, выравнивание не сделано толком, испохаблены все стены. Валентина Галанова, председатель совета дома №2/3 по улице Рабкоров

«Откуда в смете взялась сумма в 731 тысячу? Максимум на капитальный ремонт одного подъезда должно уйти 150 тысяч рублей. Я все просчитала», – говорит Валентина Галанова. В вопросах строительства она себя считает экспертом. К ремонту в ее подъезде приступили в начале мая. Так и не закончив, строители покинули объект.

Зашли, начали работать, все было нормально, все хорошо. Вот 9 этажей «Короедом» начали делать, все нормально пошло. Потом и начала она сама по себе говорить: «Я какой-то интернет смотрела, че-то по интернету по-другому там должно быть. Это не так вот, так не пойдет». И нас рабочих взяла и выгнала отсюда. Навруз Хакимов, бригадир строительной организации

А вот жильцы второго подъезда, говорит бригадир, наоборот написали письмо с просьбой продолжить ремонт. В итоге там все работы практически завершены. И недовольных, как в других подъездах, мы не встретили. Хотя также для отделки стен применялась декоративная штукатурка «Короед».

Ну, сейчас намного лучше стало. Я вот на первом этаже живу. По этажам как бы больно не гуляю. Но здесь более-менее нормально. Лифт, покраска, нормально все, пол. По крайней мере, уже намного приятнее ходить по полу. Рафиль Амирханов, житель дома №2/3 по улице Рабкоров