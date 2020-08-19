В Сибае провели капремонт подростково-молодежного клуба за 30 млн рублей

В Сибае после капремонта открывают подростково-молодежный клуб «Ирендык», который расположен в микрорайоне Горный. Стоимость работ – более 30 миллионов рублей.

Открытие – в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Он проходит 19 и 20 августа. В учреждении заменили кровлю, обновили систему отопления, фасады, сделан внутренний косметический ремонт, а также благоустроена прилегающая территория. Здесь занимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет.