Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило 7,4 тысяч человек

В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом. Обновленные данные появились на сайте оперативного штаба. Согласно им, в республике насчитывается 7 402 человека с диагнозом covid-19. Это число увеличилось на 35 по сравнению с прошедшими сутками.

Также появилась информация, что за последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 63 человека. Общее количество выздоровевших пациентов достигло отметки в 6 554.