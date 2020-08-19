В Башкирии прошли онлайн-соревнования по шахматам «Белая ладья»

Завершились республиканские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций в формате онлайн. В финальном третьем этапе турнира участвовала 31 команда.

Всего же вместе с отборочными больше 200 коллективов. Участники в возрасте 14 лет и младше. Победителем стала команда гимназии № 1 города Мелеуз. На втором месте – лицей № 1 Стерлитамака. Третья позиция у средней школы № 1 поселка Чишмы.