Пчеловод из Башкирии накачал 5 тонн мёда

Пасека Николая Саханькова из деревни Новоисаево – одна из крупнейших в Нуримановском районе. В этом году пчеловод собрал более 5 тонн мёда. Дело жизни ведет по семейным традициям, но рассчитывает на улучшение результатов в случае реализации крупного инвестиционного проекта, который предлагают республике партнёры из Франции.

О пчёлах, пчеловодстве и полезных свойствах одного из лучших продуктов в мире – мёда – Николай Саханьков знает абсолютно всё. Вот уже почти 3 десятилетия он продолжает дело своего отца и деда. Традиции очень важны, говорит пасечник.

Наши пчёлки-труженицы дарят нам здоровье. Мы это должны понимать, употреблять и благодарить Бога, что он подарил нам таких прекрасных насекомых. Николай Саханьков, пчеловод

А самого пасечника благодарят постоянные клиенты со всей России. Почтой мёд разлетается по огромной стране, от Петербурга до Дальнего Востока. Кто ближе, забирают сами. Этот универсал одной из уфимских компаний заезжает на пасеку дважды в неделю. Грузится по полной.

Новый медовый сезон пчеловод считает удачным. Оптимальная погода позволила собрать богатый урожай. Если судить по записям на срубе, а это своеобразный блокнот, который никогда не потеряется, жидкого золота хватит и на продажу, и пчелам на зимовку.

Я доволен, наглядно видно, ну, 5 тонн я точно взял. Может чуть и побольше. Ну мне хватит. Качать устал один. Уже возраст берет своё, уже тяжеловато. Николай Саханьков, пчеловод

Но работа на пасеке ещё не закончена. Разжигаем дымарь и идем собирать магазины с ульев. Каждая пчелосемья состоит примерно из 30 тысяч медоносных насекомых. И потрудились они на славу.

Опыт Николая Саханькова позволяет написать ему энциклопедию по пчеловодству, но и сам он готов учиться новому. Здесь нет предела совершенству, говорит мужчина. Ждёт изменений отрасль и благодаря реализации французами инвестпроекта в Башкортостане.

Я надеюсь, что если это произойдёт, то наше руководство обратит внимание на то, что сейчас выпиливаются липовые леса. Я бы сказал, варварское выпиливание леса. В дальнейшем Башкирия может просто остаться без своего жидкого золота. Николай Саханьков, пчеловод

И эта проблема актуальна не только для Нуримановского, но и для других районов республики, где развито пчеловодство. Вот и приходится оптовикам искать продукт высокого качества, за свой счёт проводя дорогостоящие анализы в лучших научных центрах Европы.