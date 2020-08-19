Пчеловод из Башкирии накачал 5 тонн мёда

Пасека Николая Саханькова из деревни Новоисаево – одна из крупнейших в Нуримановском районе. В этом году пчеловод собрал более 5 тонн мёда. Дело жизни ведет по семейным традициям, но рассчитывает на улучшение результатов в случае реализации крупного инвестиционного проекта, который предлагают республике партнёры из Франции.
О пчёлах, пчеловодстве и полезных свойствах одного из лучших продуктов в мире – мёда – Николай Саханьков знает абсолютно всё. Вот уже почти 3 десятилетия он продолжает дело своего отца и деда. Традиции очень важны, говорит пасечник.
А самого пасечника благодарят постоянные клиенты со всей России. Почтой мёд разлетается по огромной стране, от Петербурга до Дальнего Востока. Кто ближе, забирают сами. Этот универсал одной из уфимских компаний заезжает на пасеку дважды в неделю. Грузится по полной.
Новый медовый сезон пчеловод считает удачным. Оптимальная погода позволила собрать богатый урожай. Если судить по записям на срубе, а это своеобразный блокнот, который никогда не потеряется, жидкого золота хватит и на продажу, и пчелам на зимовку.
Но работа на пасеке ещё не закончена. Разжигаем дымарь и идем собирать магазины с ульев. Каждая пчелосемья состоит примерно из 30 тысяч медоносных насекомых. И потрудились они на славу.
Опыт Николая Саханькова позволяет написать ему энциклопедию по пчеловодству, но и сам он готов учиться новому. Здесь нет предела совершенству, говорит мужчина. Ждёт изменений отрасль и благодаря реализации французами инвестпроекта в Башкортостане.
И эта проблема актуальна не только для Нуримановского, но и для других районов республики, где развито пчеловодство. Вот и приходится оптовикам искать продукт высокого качества, за свой счёт проводя дорогостоящие анализы в лучших научных центрах Европы.
2 года назад крупная уфимская компания отправила липовый мёд Николая Саханькова на экспертизу в Германию. В результате исследований выяснилось, что продукция соответствует всем мировым стандартам. Но этот процесс занял долгих 4 месяца. В случае если крупнейший инвестиционный проект в сфере пчеловодства будет реализован у нас в республике, то такая же лаборатория может появиться и в Уфе. Тогда бренду «башкирский мёд» выйти на мировой рынок будет гораздо легче и быстрее.