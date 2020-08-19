В Уфе огнём охватило частично расселенный дом

Утром 19 августа в центре Уфы произошёл пожар. Огнем охватило частично расселенный дом по улице Гоголя. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы.

Спасатели выяснили, что в одной из комнат одноэтажного дома загорелись домашние вещи. До приезда пожарных самостоятельно удалось эвакуироваться 71-летней пенсионерке. Тушить огонь бросились 7 единиц спецтехники и 20 человек личного состава.

К счастью, пострадавших в пожаре нет. Сотрудникам МЧС быстро удалось локализовать возгорание. Причины и все обстоятельства произошедшего предстоит установить.