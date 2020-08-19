В России количество зараженных коронавирусом приблизилось к 940 тысячам

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по зараженным. Так, за сутки было выявлено вновь менее 5 тысяч зараженных. Суточный прирост составил 4828 человек.

За всё время пандемии COVID-19 выявили 937 321 зараженных. Одновременно болеют 171 909 человек. Этот показатель за сутки уменьшился на 2084 пациентов.