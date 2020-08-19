Алексей Пивоваров снимает фильм про Куштау

Известный журналист прибыл в Башкирию.
Журналист Алексей Пивоваров прибыл в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау. Автор и ведущий популярного YouTube-канала "Редакция", который рассказывает о важных событиях в истории современной России, сегодня поднялся на вершину шихана.
По всей вероятности, очередной документальный фильм будет полностью посвящен непростой ситуации вокруг башкирской горы. Сопровождают в пути Алексея экологи.
Алексей в первый день съемок уже прокомментировал свои впечатления от Башкирии и объяснил, почему люди вышли защищать гору.
Напомним, сегодня Радий Хабиров на инвестиционном форуме в Сибае заявил о желании республики выкупить контрольный пакет акций компании БСК, которая собиралась разработать гору Куштау под свои нужды. Против этого выступили местные жители, для примирения сторон на шихан в воскресенье приехал Радий Хабиров.
После этого обе стороны покинули гору, а весь конфликт перетек в русло мирного общения за столом переговоров. Следующая встреча экоактивистов с главой региона назначена уже на эту пятницу.