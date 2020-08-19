Алексей Пивоваров снимает фильм про Куштау

Я здесь первый день только. Мне нравится, очень красиво. Много лет никто ни за что не выступал, потому что не чувствовал своим. А сейчас - чувство коллективной собственности, это здорово. Советская власть это чувство полностью отбила. При советской власти было общее и ничье. Из-за этого мы выходим из подъезда и там же мусорим. А когда люди начинают все чувствовать, это очень хорошо, это развитие общества.

Алексей Пивоваров, блогер