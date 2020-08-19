Алексей Пивоваров снимает фильм про Куштау

Известный журналист прибыл в Башкирию.

Журналист Алексей Пивоваров прибыл в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау. Автор и ведущий популярного YouTube-канала "Редакция", который рассказывает о важных событиях в истории современной России, сегодня поднялся на вершину шихана. 

По всей вероятности, очередной документальный фильм будет полностью посвящен непростой ситуации вокруг башкирской горы. Сопровождают в пути Алексея экологи. 

Алексей в первый день съемок уже прокомментировал свои впечатления от Башкирии и объяснил, почему люди вышли защищать гору. 

Я здесь первый день только. Мне нравится, очень красиво. Много лет никто ни за что не выступал, потому что не чувствовал своим. А сейчас - чувство коллективной собственности, это здорово. Советская власть это чувство полностью отбила. При советской власти было общее и ничье. Из-за этого мы выходим из подъезда и там же мусорим. А когда люди начинают все чувствовать, это очень хорошо, это развитие общества. 

Алексей Пивоваров, блогер

Напомним, сегодня Радий Хабиров на инвестиционном форуме в Сибае заявил о желании республики выкупить контрольный пакет акций компании БСК, которая собиралась разработать гору Куштау под свои нужды. Против этого выступили местные жители, для примирения сторон на шихан в воскресенье приехал Радий Хабиров. 

После этого обе стороны покинули гору, а весь конфликт перетек в русло мирного общения за столом переговоров. Следующая встреча экоактивистов с главой региона назначена уже на эту пятницу. 