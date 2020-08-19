В Уфе осудят врача за подделку теста на коронавирус

Она приступила к работе в медицинском учреждении, что привело к созданию условий для распространения инфекции для контактных с ней лиц. При этом, согласно протоколу лабораторного испытания, результат исследования биоматериала на COVID-19 был положительным.

пресс-служба Кировского районного суда