В Уфе осудят врача за подделку теста на коронавирус

27 августа в Кировском районном суде будет рассмотрено дело об административном нарушении. Заведующая терапевтическим отделением поликлиники №52 подозревается в подделке теста на коронавирус. Медик выдала справку об отсутствии болезни зараженному пациенту.
Пациентка проходила обсервацию в санатории «Радуга». Женщина прибыла в учреждение из Таджикистана. Были проведены тесты на выявление коронавируса, которые показали наличие болезни у пациентки. Однако ответственный врач выдала справку о том, что женщина здорова, поэтому зараженная смогла уехать домой в Нефтекамск.
Самое страшное в том, что зараженная пациентка приступила к работе – женщина занимает должность в другом медицинском учреждении. Это привело к риску инфицирования большого круга лиц коронавирусной инфекцией.