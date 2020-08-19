Стало известно, в каком районе Башкирии больше всего зараженных коронавирусом

Стало известно, что больше всего зараженных выявлено за сутки в Уфе (11 человек). В Ишимбае было зарегистрировано 6 заболевших, в Кугарчинском районе — 5, в Салавате — 3, в Октябрьском и Белебеевском районе — по 2. В Бирском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Федоровском районах и Кумертау – по 1 зараженному.