Стало известно, в каком районе Башкирии больше всего зараженных коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило статистику по заболевшим в республике. Напомним, за последние сутки вновь было выявлено 35 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 7402 пациентов.
Стало известно, что больше всего зараженных выявлено за сутки в Уфе (11 человек). В Ишимбае было зарегистрировано 6 заболевших, в Кугарчинском районе — 5, в Салавате — 3, в Октябрьском и Белебеевском районе — по 2. В Бирском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Федоровском районах и Кумертау – по 1 зараженному.
Одновременно болеют 788 человек. В стационарах при этом лежат 115 пациентов — 7 тяжёлых, а 3 нуждаются в аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении, то есть дома, находятся 673 пациента.