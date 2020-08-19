Эксперт оценил влияние возврата контроля над БСК на экономику Башкирии

«В одно время из республики ушли достаточно крупные предприятия, это и «Башнефть», и та же «Сода». Из-за чего регион теряет много живых денежных средств. Даже те проценты, которыми владеет Башкирия в БСК (38%) и «Башнефти» (25%), это совсем не те ресурсы, на которые должна рассчитывать республика. Тем более что это крупнейшие корпорации федерального уровня. Поэтому, если Башкирии удастся вернуть контрольный пакет акций БСК – это будет огромный шаг вперед и пополнение регионального бюджета в разы увеличится»

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ