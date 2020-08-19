Эксперт оценил влияние возврата контроля над БСК на экономику Башкирии

Возвращение контрольного пакета акции БСК положительное повлияет на экономику Башкирии. Об этом заявил ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров. Напомним, ранее глава региона Радий Хабиров заявил, что власти намерены выкупить увеличить долю акций для возможности управлять предприятием.

«В одно время из республики ушли достаточно крупные предприятия, это и «Башнефть», и та же «Сода». Из-за чего регион теряет много живых денежных средств. Даже те проценты, которыми владеет Башкирия в БСК (38%) и «Башнефти» (25%), это совсем не те ресурсы, на которые должна рассчитывать республика. Тем более что это крупнейшие корпорации федерального уровня. Поэтому, если Башкирии удастся вернуть контрольный пакет акций БСК – это будет огромный шаг вперед и пополнение регионального бюджета в разы увеличится»

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ

По его мнению, в идеале эти предприятия должны принадлежать республике, поскольку они используют местное сырье и ископаемые.

На вопрос о дальнейшей судьбе Куштау в случае возврата контроля над предприятием республике, ученый отвечает неоднозначно.

«Если будут найдены альтернативные источники, то это будет очень хорошо. Но лишиться такого предприятия будет совсем неправильным. И мне не хотелось бы ставить под риск существование такого предприятия»

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ