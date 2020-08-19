Эксперт оценил влияние возврата контроля над БСК на экономику Башкирии

Возвращение контрольного пакета акции БСК положительное повлияет на экономику Башкирии. Об этом заявил ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров. Напомним, ранее глава региона Радий Хабиров заявил, что власти намерены выкупить увеличить долю акций для возможности управлять предприятием.
По его мнению, в идеале эти предприятия должны принадлежать республике, поскольку они используют местное сырье и ископаемые.
На вопрос о дальнейшей судьбе Куштау в случае возврата контроля над предприятием республике, ученый отвечает неоднозначно.