Шиханы нужно объединить в единую охраняемую территорию: Михаил Кривошеев, заведующий зоологическим музеем

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вернуть контроль над БСК Башкирии. Для этого придется увеличить долю РБ в уставном капитале до контрольного пакета акций. Решение регионального Главы поддержал кандидат биологических наук, доцент, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев.
Профессор уверен, что все шиханы необходимо объединить в единую охраняемую территорию. Для существования БСК можно найти альтернативные, менее ценные территории в Башкирии. Михаил Кривошеев считает, что компромиссное решение найти не составит труда.
Фото: Башинформ.