В Башкирии ведутся поиски мамы двоих детей

В Стерлитамаке ведутся усиленные поиски 36-летней матери двоих детей. Елена Зайцева вышла из дома 12 августа. С тех пор её местоположение неизвестно родственникам.
Как сообщает издание «КП-Уфа», Елену дома ждут два ребенка 14 и 7 лет. Известно, что в злополучный день женщина гостила в подруги, которая живёт в том же доме. Вечером Елена пошла домой, но до квартиры так и не дошла. Вот уже семь суток Елену ищут волонтеры ПСО «Отклик».
Вчера у старшего сына был день рождения, который он отметил без мамы. Ранее Елена уже уходила на 2-3 дня, поэтому родственники не сразу забили тревогу. Пока пропавшую ищут волонтёры и полиция, за детьми присматривают бабушка и дедушка.