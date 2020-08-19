В Башкирии ведутся поиски мамы двоих детей

Как сообщает издание «КП-Уфа», Елену дома ждут два ребенка 14 и 7 лет. Известно, что в злополучный день женщина гостила в подруги, которая живёт в том же доме. Вечером Елена пошла домой, но до квартиры так и не дошла. Вот уже семь суток Елену ищут волонтеры ПСО «Отклик».