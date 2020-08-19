В Башкирии жители пожаловались на гигантское облако из пыли

В башкирском городе Белорецк образовалось огромное облако из пыли. Местный житель обратился из-за этого в местную прокуратуру.
Пылевое облако образовалось из-за движения машин на улицах Центральной и Трудовой. Во время проверки было установлено, что пределы нормативов были превышены до 45 раз.
Администрация города попыталась устранить нарушение, но уровень превышения пыли удалось снизить только до 22 раз.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием устранить нарушение на дороге. Иск был полностью удовлетворён. На данный момент исполнение решения суда находится под контролем.