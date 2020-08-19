Погода на 20 августа в Башкирии: ураганный ветер и осенний холод

Осадки и ветра в Башкирии не прекращаются. Сейчас в республике настоящая осенняя погода. На улице все ходят в куртках.

Редакция bash.news узнала, какая погода будет в Башкирии 20 августа

Погода в Уфе на 20 августа

В Уфе будут дожди и ветер

Утром температура воздуха составит +11 градусов. К 11:00 потеплеет до +14 и начнётся небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +15 и будет дождь, который прекратится только ближе к ночи.

Также в Уфе ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 20 августа

В Стерлитамаке тоже будет ветрено и пасмурно

В 8:00 будет +11. К полудню потеплеет до +14 и начнётся лёгкий дождь. В 17:00 снова потеплеет до +16, а дождь прекратится.

Синоптики также обещают ветер до 13 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 20 августа

В Нефтекамске тоже дождливо и ветрено

Утро начнётся с +11 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 температура не изменится, но начнётся сильный дождь

Здесь тоже обещают сильный ветер до 14 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 20 августа

В Октябрьском осадков чуть меньше, но дует сильный ветер

Температура в 8:00 составит +11 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 ожидается небольшой дождь и +17

Максимальная скорость ветра – 14 метров в секунду

Погода в Белорецке на 20 августа

В Белорецке будет страшный ветер и холод

Утром будет +8 и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +9, дождь не прекратится. Лить будет весь лень до самой ночи. Целый день будет холодно, температура не поднимется выше +11.

Будет дуть страшный ветер до 18 метров в секунду

Погода в Кумертау на 20 августа

В Кумертау будет пасмурно и без осадков

В 8:00 температура воздуха составит +10. К 11:00 потеплеет до +14 градусов. В 17:00 потеплеет до +16. Дождей не ожидается.