В БСК рассказали, при каком условии не будут трогать шиханы

На пресс-конференции в Уфе, посвященной ситуации вокруг БСК и разработки горы Куштау, руководство содовой компании пояснило, что может повлиять на дальнейшую судьбу шиханов.
По словам гендиректора Эдуарда Давыдова, с 1986 по 2010 год не рассматривали никаких источников. В 2010-2012 появилось Каранское месторождение. Но там, по словам Давыдова, были редкие рыбы и растения.
Из предлагаемых, по словам гендиректора компании, было ещё Худолазское месторождение, из которого даже брали пробу. Однако здесь помехой становится расстояние.
Руководство БСК заявляет, что компания не выдержит стоимости такого известняка. Другой же альтернативы предложено не было, как нет и иных ведений в архивах, отметил Давыдов. «Общественность, которая говорит, что есть, надеюсь, что войдёт в координационный совет. И там все просчитают», – резюмировал гендиректор БСК.