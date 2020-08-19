В БСК рассказали, при каком условии не будут трогать шиханы

На пресс-конференции в Уфе, посвященной ситуации вокруг БСК и разработки горы Куштау, руководство содовой компании пояснило, что может повлиять на дальнейшую судьбу шиханов.

По словам гендиректора Эдуарда Давыдова, с 1986 по 2010 год не рассматривали никаких источников. В 2010-2012 появилось Каранское месторождение. Но там, по словам Давыдова, были редкие рыбы и растения.

Жители обращались, что это заповедные места. Предполагаю, что потенциал экопротеста там не меньше. Гумеровское то же самое – очень красивые места. Чтобы оттуда добывать известняк, надо все вырубить и организовать способ доставки, от которых пойдет ущерб для окружающей среды. Эдуард Давыдов, гендиректор АО «БСК»

Из предлагаемых, по словам гендиректора компании, было ещё Худолазское месторождение, из которого даже брали пробу. Однако здесь помехой становится расстояние.

Нет такого примера, чтобы известняк возили за 500 километров. 1000 вагонов в сутки. Нет таких прецедентов, чтобы возить так далеко. В Индии возили по морю. Экономически и технически это нецелесообразно. Если БСК ещё как-то побарахтается, то цементный завод сразу умрет. Эдуард Давыдов, гендиректор АО «БСК»