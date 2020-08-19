В Стерлитамаке будут ликвидировать токсичные «белые моря»

Что такое «белые моря»? Три химических компонента по сути. Мы нашли технологию, когда отходы производства соды отжимаются до твёрдого остатка, которое используется при производстве кирпича. Мы модифицируем так называемый кек. Мы поставили 3 фильтропресса, которые уже отжимают, на выходе поступает чистая вода и сухой кек. Вот такие у нас планы по ликвидации «белых морей».

Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»

