В Стерлитамаке будут ликвидировать токсичные «белые моря»

«Башкирская содовая компания» заявила, что «белые моря» будут ликвидированы в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный директор организации Эдуард Давыдов на встрече с журналистами. По его словам, БСК нашла технологию, которая позволит не только очистить окружающую среду, но и использовать переработанные отходы для строительства дорог.
Также по словам гендиректора, на месте ликвидированных «белых морей» появится парк.
Справка
Эти материалы образуются при производстве кальцинированной соды (Ыа2СОз), ежегодный мировой выпуск которой находится на уровне 40 млн т. Основной технологией ее получения служит метод Сольвэ, на долю которого приходится 80% выпуска продукта. Исходным сырьем является хлористый натрий.
Фото: ufa.mk.ru