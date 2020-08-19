В БСК рассказали, когда начнутся сокращения сотрудников

На пресс-конференции по вопросам правовых аспектов деятельности БСК руководство компании рассказало, на какое время им еще хватит сырья для производства соды и что будет, если вопрос с Куштау в ближайшее время не решится.

У нас сырья до 2024 года хватит. Если мы понимаем, что в течение полугода не меняется, то снижаем нагрузку на 30 процентов. Мы рассматриваем снижение или сокращение производства, экспортной отгрузки. Далее все больше и больше. Эдуард Давыдов, гендиректор АО «БСК»

Максимум снижения нагрузки может составить 35 процентов, добавил гендиректор компании. При таком раскладе имеющееся сырье можно растянуть до 2026. Однако на производстве есть оборудование, которое после остановки запустить уже нельзя. Например, если остановить известковые печи, которых на заводе 20 штук, это катастрофа, заявил Давыдов. Остановка возможна лишь, когда сырьё исчерпано. "Их останавливали максимум на капремонт на 4-5 месяцев", – отметили в руководстве БСК.

При этом, по словам руководства компании, сокращать людей не будут до последнего. Давыдов подчеркнул, что этого не происходило даже в период пандемии.