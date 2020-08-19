В БСК не смогли назвать стоимость акций, которые хочет выкупить государство

Руководство БСК не может назвать стоимость контрольного пакета акций. Вопрос о переходе 13% к государству задали на прошедшей в Уфе конференции по вопросам правовых аспектов деятельности компании.
О примерной стоимости участники конференции спросили генерального директора Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова. Точного ответа руководитель дать не смог.
Напомним, ранее власти Башкирии заявили о намерении выкупить контрольный пакет акций у АО «БСК». Такую инициативу озвучил глава региона Радий Хабиров.
Фото: soda.ru