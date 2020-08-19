В БСК не смогли назвать стоимость акций, которые хочет выкупить государство

Предприятие надо спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, но я ведь тоже акционер, как республика, мы должны взять ответственность на себя, и я должен взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета), и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать его судьбу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан