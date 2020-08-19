Контроль над БСК и соглашения на 10 млрд: итоги первого дня инвестсабантуя «Зауралье»

Выкупить акции «Башкирской содовой компании» предложил Радий Хабиров. Власти задумались о том, чтобы увеличить долю республики в уставном капитале. Об этом Глава Башкортостана заявил на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020». Он стартовал сегодня в Сибае, на форуме подписано соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей.
Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией», увеличив долю республики в уставном капитале до контрольного пакета акций. Сейчас у Башкортостана 38,28%. С чем связана инициатива, Глава региона объяснил на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020».
Инвестсабантуй «Зауралье» проводится во второй раз. В этом году основная площадка прошла при участии руководства Агентства стратегических инициатив. Обсуждалась тема «Иннориджн» – города, в которых хочется жить. Эксперты обсудили создание мобильных и умных городов, которые отвечают всем запросам общества и быстро реагирующих на проблемы внутригородской среды.
Что касается привлечения инвестиций, то это лейтмотив форума: у Башкортостана здесь хорошие результаты. Объем инвестиций по итогам полугодия вырос на 9%. Кроме того, ТОСЭР Башкортостана насчитывают 59 резидентов, которые вложили в экономику около 3 миллиардов рублей и создали более 2 тысяч рабочих мест. Такие данные озвучила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерина Кликунова. И это в условиях пандемии коронавируса. Также сегодня состоялось совещание в формате «Инвестчас».
Также в рамках форума в микрорайоне Горный в Сибае открыли подростково-молодежный клуб «Ирандык». Его посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Сибая Рустем Афзалов. С осени прошлого года шел капитальный ремонт, объем вложений – более чем 30 млн рублей. Здесь занимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Первый день работы Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье» подошел к концу. Завтра участники форума продолжат обсуждать актуальные темы. Также запланирована закладка камня в социальные объекты.