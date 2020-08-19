Контроль над БСК и соглашения на 10 млрд: итоги первого дня инвестсабантуя «Зауралье»

Выкупить акции «Башкирской содовой компании» предложил Радий Хабиров. Власти задумались о том, чтобы увеличить долю республики в уставном капитале. Об этом Глава Башкортостана заявил на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020». Он стартовал сегодня в Сибае, на форуме подписано соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей.

Радий Хабиров предложил вернуть республике контроль над «Башкирской содовой компанией», увеличив долю республики в уставном капитале до контрольного пакета акций. Сейчас у Башкортостана 38,28%. С чем связана инициатива, Глава региона объяснил на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020».

Смотрите, есть предприятие, которое, безусловно, является важным для нашей республики, для Стерлитамака. Оно должно развиваться, там работает несколько тысяч человек. И в условиях сложной ситуации, связанной с сырьевой базой, нужно активнее думать, что делать с этим производством, как его сохранить. Суть предложения проста: рассмотреть возможность приобретения части акций, чтобы контрольный пакет был у республики. Это позволит нам самим определять дальнейшую стратегию развития компании. Мы отработаем эту историю более глубоко и, тем самым, сможем двигаться вперёд. Это критически важно для нас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Инвестсабантуй «Зауралье» проводится во второй раз. В этом году основная площадка прошла при участии руководства Агентства стратегических инициатив. Обсуждалась тема «Иннориджн» – города, в которых хочется жить. Эксперты обсудили создание мобильных и умных городов, которые отвечают всем запросам общества и быстро реагирующих на проблемы внутригородской среды.

Что касается привлечения инвестиций, то это лейтмотив форума: у Башкортостана здесь хорошие результаты. Объем инвестиций по итогам полугодия вырос на 9%. Кроме того, ТОСЭР Башкортостана насчитывают 59 резидентов, которые вложили в экономику около 3 миллиардов рублей и создали более 2 тысяч рабочих мест. Такие данные озвучила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерина Кликунова. И это в условиях пандемии коронавируса. Также сегодня состоялось совещание в формате «Инвестчас».

Также в рамках форума в микрорайоне Горный в Сибае открыли подростково-молодежный клуб «Ирандык». Его посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Сибая Рустем Афзалов. С осени прошлого года шел капитальный ремонт, объем вложений – более чем 30 млн рублей. Здесь занимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет.