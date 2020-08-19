Инвестсабантуй «Зауралье»: Башкортостан будет сотрудничать с федеральными институтами

В Сибае сегодня открылся второй Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье». На мероприятии Башкортостан и федеральные институты подписали соглашения о сотрудничестве.
Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Центра стратегических разработок Александр Синицын подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством республики и фондом. Стороны планируют взаимодействие в научной, информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах для решения приоритетных задач социально-экономического развития региона, структурного преобразования экономики Башкортостана.
Кроме того, Башкирия начнет сотрудничество с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина страны. Соответствующее соглашение подписали руководитель Башкирии и директор НИИ Владимир Назаров.
Документ предполагает проведение консультаций, форумов, круглых столов и других мероприятий, а также создание совместных рабочих групп в целях содействия обеспечению эффективного социально-экономического развития Башкортостана и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Также в рамках форума первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров подписал соглашения о намерениях по реализации крупных инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса и других отраслях с ООО «Времена года» (строительство оптово-распределительного центра), ООО «ДМС» (строительство завода по производству молочной продукции) и торговым, финансовым и консалтинговым ООО «Полюс» (коммерческие и социальные инициативы).
Фото: пресс-служба Главы РБ