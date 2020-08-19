Инвестсабантуй «Зауралье»: Башкортостан будет сотрудничать с федеральными институтами

Также в рамках форума первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров подписал соглашения о намерениях по реализации крупных инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса и других отраслях с ООО «Времена года» (строительство оптово-распределительного центра), ООО «ДМС» (строительство завода по производству молочной продукции) и торговым, финансовым и консалтинговым ООО «Полюс» (коммерческие и социальные инициативы).