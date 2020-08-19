В Сибае открылся памятник основателям города

Торжественное открытие состоялось сегодня на проспекте Горняков. Радий Хабиров принял участие в церемонии, посвященной трудовому подвигу строителей, горняков и шахтеров.
Монумент создал скульптор из Москвы Вадим Кириллов. Это стела, представляющая собой шахтный подъемник. На его фоне возвышаются фигуры рабочих: это женщина-строитель и мужчина-горняк. Авторство идею принадлежит первому вице-премьеру Андрею Назарову.
Свой вклад в работу внесли городские предприятия и организации, общественники. Бетон и металл для стелы, а также гранит для облицовки предоставили местные предприниматели.
Фото: пресс-служба Главы РБ