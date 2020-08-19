В Сибае открылся памятник основателям города

Сегодня мы открываем памятник основателям Сибая. Отдаём дань уважения людям, которые в тяжёлые годы построили город. Город, который мы все очень любим. Мне очень приятно, что этот памятник создавался совместными усилиями администрации города, Уральской горно-металлургической компании, бизнесменов. Поздравляю всех вас!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан