В Сибае открылся памятник основателям города

Торжественное открытие состоялось сегодня на проспекте Горняков. Радий Хабиров принял участие в церемонии, посвященной трудовому подвигу строителей, горняков и шахтеров.

Монумент создал скульптор из Москвы Вадим Кириллов. Это стела, представляющая собой шахтный подъемник. На его фоне возвышаются фигуры рабочих: это женщина-строитель и мужчина-горняк. Авторство идею принадлежит первому вице-премьеру Андрею Назарову.

Свой вклад в работу внесли городские предприятия и организации, общественники. Бетон и металл для стелы, а также гранит для облицовки предоставили местные предприниматели.

Сегодня мы открываем памятник основателям Сибая. Отдаём дань уважения людям, которые в тяжёлые годы построили город. Город, который мы все очень любим. Мне очень приятно, что этот памятник создавался совместными усилиями администрации города, Уральской горно-металлургической компании, бизнесменов. Поздравляю всех вас!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: пресс-служба Главы РБ