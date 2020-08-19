В Уфе прошла пресс-конференция с руководством БСК

Помимо Куштау, в республике действительно есть месторождения известняка, однако их использование, как считают в БСК, нерентабельно. Одно из наиболее подходящих – Худолазское месторождение под Сибаем – находится в 500 км. Разработка других, таких как Каранское и Гумеровское, по мнению руководства, также приведет к экопротестам.

Если в рамках координационного совета кто-то покажет, чего раньше не было, и это будет экономически целесообразно. Но пока ни в письменном виде, ни в виде обращений, к сожалению, мы ничего не встречали.

На встрече не обошли и другие острые вопросы. В частности, что, например, делать с краснокнижными животными и растениями, которые есть на шихане? Руководство ответило, что экологической экспертизы пока не проводилось. На предприятии уже провели модернизацию печей для известняка с Куштау. В случае если договориться по месту добычи не удастся, предприятию придется снизить цикл производства на 35%. В этом случае «Сода» сможет продержаться максимум до 2026 года.