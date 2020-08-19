В Минобре Башкирии рассказали, как будет проходить обучение в 2020 году

2 сентября абсолютно все классы по учебному расписанию, по графику будут обучаться. Но за исключением одного момента, что хождения по классам, по кабинетам не будет. У каждого класса будет закрепленный кабинет, и все уроки, собственно говоря, в этом кабинете и будут проходить.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан