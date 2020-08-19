В Минобре Башкирии рассказали, как будет проходить обучение в 2020 году

День знаний для большинства школьников пройдет дистанционно. 1 сентября торжественные линейки организуют только для 1, 9 и 11 классов.
Остальные новый учебный год начнут дома. Для них проведут онлайн-уроки. Об этом телеканалу БСТ сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. Это связано с тем, что массовые мероприятия в учебных заведениях запрещены. Но уже 2 сентября все школьники сядут за парты у себя в классах.
Между тем, студенты пока будут учиться дистанционно. Но не все. Традиционно посещать занятия будут только первокурсники бакалавриата и магистратуры. Все остальные продолжат учёбу онлайн. Такой режим будет действовать с 1 сентября по 1 ноября. Дальше власти будут смотреть на эпидемиологическую обстановку в республике.