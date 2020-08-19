В Минобре Башкирии рассказали, как будет проходить обучение в 2020 году

День знаний для большинства школьников пройдет дистанционно. 1 сентября торжественные линейки организуют только для 1, 9 и 11 классов. 

Остальные  новый учебный год начнут дома. Для них проведут онлайн-уроки. Об этом телеканалу БСТ сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. Это связано с тем, что массовые мероприятия в учебных заведениях  запрещены. Но уже 2 сентября все школьники сядут за парты у себя в классах.

2 сентября абсолютно все классы по учебному расписанию, по графику будут обучаться. Но за исключением одного момента, что хождения по классам, по кабинетам не будет. У каждого класса будет закрепленный кабинет, и все уроки, собственно говоря, в этом кабинете и будут проходить.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Между тем, студенты пока будут учиться дистанционно. Но не все. Традиционно посещать занятия будут только первокурсники бакалавриата и магистратуры. Все остальные продолжат учёбу онлайн.  Такой режим будет действовать с 1 сентября по 1 ноября. Дальше власти будут смотреть на эпидемиологическую обстановку в республике.