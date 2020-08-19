В Уфе проверили соблюдение масочного режима

В республике продолжаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима. Напомним, водители теперь могут отказаться везти пассажира без маски. А вот в школах за соблюдением новых правил будут следить медицинские инспекторы.

При виде проверяющих пассажиры спешат скрыть лица под масками. Лезут в карманы, сумки. А тем, кто не нашел у себя средства индивидуальной защиты, его выдают. Но есть и пассажиры, которые на просьбы не реагируют. Уверены: их вирус не возьмёт.

Водители имеют право отказать в провозе пассажирам без масок. Но и сами, бывает, пренебрегают правилами. Защищая зачем-то ею лишь подбородок. Видимо, веря: главное – наличие.

Но для большинства маски стали неотъемлемым атрибутом. Пассажиры признаются: это как выйти из дома без телефона.

Она в любой куртке у меня. В какой ни пойду, в любом месте есть маска. Тонкие ношу, в толстых тяжело. Любовь Жирновкова

За соблюдением масочного режима должны следить и водители. В «Башавтотрансе» этим занимаются кондукторы. Профилактические рейды регулярно проводит и администрация города.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будут следить и в школах. Уже создана служба медицинских инспекторов на базе БГМУ. Студенты, обучающиеся по профилю медико-профилактического дела, ежедневно будут посещать школы.

По чек-листам будут проверять наличие антисептиков, масок, соблюдение социальной дистанции, пропускного режима. Салават Шамсутдинов, координатор штаба медицинских инспекторов БГМУ