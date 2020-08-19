Жители Башкирии могут помочь тяжелобольным детям, сэкономив на цветах

Сэкономить, чтобы помочь. Башкортостан присоединился к всероссийской акции благотворительного фонда «Вера» – «Дети вместо цветов». Ее смысл в том, что букет учителю приносит не каждый ребенок а от имени класса дарят один большой. Сэкономленные же средства родители перечисляют для помощи неизлечимым детям.

Любую просьбу сыновей Наталья Нелюбина спешит исполнить в ту же минуту. Поправить подушку, поднести воды. Мама практически 24 часа в сутки дежурит возле Георгия и Евгения. Иначе никак. У братьев – спинально-мышечная амиотрофия 2 типа. И их комната, по сути, превратилась в домашнюю палату паллиативной помощи. Все необходимые аппараты помог приобрести фонд «Вера».

Аппарат бы мы ни за что сами не купили, он 240 тысяч стоит. А нам два надо. Откашливатель 500-600 тысяч. Бутылочка «Малоежки» 80-100 рублей, а в день нужно 5 штук. Наталья Нелюбина, мама Георгия и Евгения Ситниковых

Маски, фильтры, контуры – все это нужно периодически менять. И на это у семьи денег не хватает. А без этого Георгий и Евгений жить не смогут. Несмотря на неизлечимый недуг, они стремятся познавать окружающий мир: создают графические проекты, осваивают SMM-менеджмент и изучают языки.

От своих братьев-близнецов практически не отходит третьеклассница Даша. У них есть свои любимые игры, да и уроки делать вместе весело.

Женя с английским помогал, с Герой весело играть после английского. Дарья, сестра Георгия и Евгения Ситниковых

Семью Даши решили поддержать ее одноклассники и их родители. Многие уже зарегистрировались в акции «Дети вместо цветов».

Учителю достаточно внимания, а деньги, которые они тратят, могут действительно помочь людям. Лариса Ковалевич, учитель школы №74 г. Уфы

Под постоянной опекой фонда «Вера» в регионе находятся 12 семей с тяжелобольными детьми. Участвуя в акции, каждый класс может помочь хотя бы одному ребенку. Учитывая, что букет – серьезная статься расходов.

Акцию поддержали российские знаменитости. Среди них телеведущие Юлия Меньшова и Иван Ургант, а также певица Вера Брежнева. В республике к акции присоединился и ведущий телеканала БСТ Евгений Романов.

Все родители понимают и поддерживают. Ни в коем случае это не является коллективным обязательным процессом, каждый участвующий в акции решает для себя сам. Евгений Романов, телеведущий канала БСТ