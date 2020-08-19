Жители Башкирии могут помочь тяжелобольным детям, сэкономив на цветах

Сэкономить, чтобы помочь. Башкортостан присоединился к всероссийской акции благотворительного фонда «Вера» – «Дети вместо цветов». Ее смысл в том, что букет учителю приносит не каждый ребенок а от имени класса дарят один большой. Сэкономленные же средства родители перечисляют для помощи неизлечимым детям.
Любую просьбу сыновей Наталья Нелюбина спешит исполнить в ту же минуту. Поправить подушку, поднести воды. Мама практически 24 часа в сутки дежурит возле Георгия и Евгения. Иначе никак. У братьев – спинально-мышечная амиотрофия 2 типа. И их комната, по сути, превратилась в домашнюю палату паллиативной помощи. Все необходимые аппараты помог приобрести фонд «Вера».
Маски, фильтры, контуры – все это нужно периодически менять. И на это у семьи денег не хватает. А без этого Георгий и Евгений жить не смогут. Несмотря на неизлечимый недуг, они стремятся познавать окружающий мир: создают графические проекты, осваивают SMM-менеджмент и изучают языки.
От своих братьев-близнецов практически не отходит третьеклассница Даша. У них есть свои любимые игры, да и уроки делать вместе весело.
Семью Даши решили поддержать ее одноклассники и их родители. Многие уже зарегистрировались в акции «Дети вместо цветов».
Под постоянной опекой фонда «Вера» в регионе находятся 12 семей с тяжелобольными детьми. Участвуя в акции, каждый класс может помочь хотя бы одному ребенку. Учитывая, что букет – серьезная статься расходов.
Акцию поддержали российские знаменитости. Среди них телеведущие Юлия Меньшова и Иван Ургант, а также певица Вера Брежнева. В республике к акции присоединился и ведущий телеканала БСТ Евгений Романов.
В этом году к благотворительной акции уже присоединились 3 уфимские школы. Внести свою лепту еще не поздно. Цветы все равно завянут. А дети, которым так нужна наша с вами помощь, увянуть не должны.