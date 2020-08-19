В Башкирии пенсионерка приютила 85 собак

85 животных содержит у себя пенсионерка из Стерлитамака. Приют необычный: его обитатели – собаки с тяжелой судьбой, и сейчас они на грани уничтожения.

Этого когда-то бродячего пса зовут Грей. Однажды он попал под машину у дорожного кафе. Выжил, но остался без одной лапы. Прохожая женщина оплатила лечение и приютила собаку. Спасительницу зовут Раиса Михайловна.

Частный приют возводился по камешкам, по крупицам, сначала один бедолага, затем второй лохматый питомец. Пенсионерка рассказывает: решила ухаживать именно за несчастными: у кого-то лапы нет, у кого-то ребер, кого-то застрелить хотели, некоторых животных выбрасывали на улицу умирать, но с Раисой они обрели вторую жизнь. Однажды, пенсионерка рассказывает, шла по дороге и увидела повешенного пекинеса, он еле подавал признаки жизни. Она вытащила его из петли, четвероногий так и живет у женщины.

Собаки все с тяжелой судьбой: одно с петли сняла – подростки вешали, одного щенка запинывали, у подростков отобрала. Раиса Бецку

А началось все с квартиры, но после 6 прирученных женщина купила частный дом. Отсюда и стартовала история частного приюта «Дружок». Он расположен в частном секторе на окраине города. На участке в десять соток и находится приют. Около 30 собак живут в хозблоке, а чуть более 50 – в доме с Раисой Михайловной.

Клички хозяйка им придумала сама: Даша, Марта, Томас, Маша, Бим, Берта, Гуляш, Люся, Сёма, Макс. Всех по именам знает и может рассказать целую историю. У каждой собаки свой характер, есть задиры и хулиганы, есть, наоборот, пугливые, как, например, Джек. Но все они признают только одного хозяина – Раису.

Раисе никто не помогает, хоть ее фонд зарегистрирован в Министерстве юстиции и она состоит на налоговом учете, но от администрации города пенсионерка, как говорит, не получает помощи. Пенсия 11 тысяч, из них три тысячи уходят за коммуналку, а на остальные нужно себе еду купить и собак накормить. Бывает, что и сама Раиса один хлеб ест. Собакам ведь не объяснишь, что денег нет. Подключились и зоозащитники.

Приют живет на пожертвования. Всю работу выполняет хозяйка. Нужна помощь и финансовая, и физическая. Собак много. Гульназ Рахматуллина, зоозащитник