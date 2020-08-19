ФК «Уфа» сыграл вничью с московским «Спартаком»

Игра на стадионе «Нефтяник» завершилась со счетом 1:1. Уфимцы вышли вперёд уже на третьей минуте встречи.

Капитан башкирского коллектива Павел Аликин забил после углового. Спустя 10 минут в ворота «Уфы» назначили пенальти за игру рукой Бояна Йокича. Голкипер хозяев Александр Беленов сумел отразить удар Ларссона. Но красно-белые все-таки сравняли счёт усилиями аргентинца Понсе.