«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» на Кубке чемпионов в Казани

«Салават Юлаев» в рамках Кубка чемпионов, который проходит в Казани, уступил «Металлургу» из Магнитогорска со счетом 4:5. В первом игровом отрезке коллектив Ильи Воробьева забросил дважды, а после перерыва и вовсе довел счет до 3:0 в свою пользу.

До конца второго периода команды обменялись голами. Шайбы на счету Александр Кадейкина и Максима Карпова. В заключительном периоде подопечные Томи Ламсы усилиями Маннинена и Хартикайнена оформившего дубль счет сравняли, а за полторы минуты до конца основного времени Тейлор Бек устанавливает окончательный счет – 5:4 в пользу «сталеваров».

В свою очередь столичный «Толпар» сыграл первую игру на традиционном предсезонном турнире среди молодёжных команд, против «Стальных лис». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу башкирского клуба.