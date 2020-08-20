В Уфе прошел международный мини-футбольный турнир

Участие в нем приняли студенты Башкирского медицинского университета и других вузов из разных стран. Соревнования посвятили дням независимости Республики Конго и Индии.

Это похоже на маленький чемпионат мира. Команды с разных концов планеты: Африка, Азия и Южная Америка. Повод для проведения турнира более чем торжественный. В Республике Конго главный национальный праздник – День независимости. В 1960 году страна перестала быть колониальным владением Франции.

Я думаю, сейчас большой праздник у нас на Родине. Потому что мы отмечаем 60 лет независимости. Я думаю, что это необычный день, и мы должны хорошо его отметить. Эли Бемон, организатор турнира /Конго/

В Башкирском государственном медицинском университете учится 1700 иностранных студентов. При этом приемная комиссия готова принять еще около 500. Более тысячи студентов из-за пандемии не смогли уехать на лето на родину. Для них были организованы разнообразные мероприятия, в том числе и мини-футбольный турнир.

Более 200 студентов иностранных вовлечены в систему здравоохранения республики и сегодня в должностях среднего медицинского персонала ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Валентин Павлов, ректор БГМУ

В турнире приняло участие 11 команд. В первом же матче встретились команды Колумбии и Йемена. Достаточно сказать, что на карте эти государства разделяет более 13 тысяч километров. Судейская бригада тоже получилась интернациональной.

В нашей сборной 8 человек играет. Я сам судья. Надеюсь, что наша страна выиграет. Будем наш флаг держать наверх. Махмуджон Раджабов, судья турнира /Таджикистан/