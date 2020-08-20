В Уфе прошел международный мини-футбольный турнир

Участие в нем приняли студенты Башкирского медицинского университета и других вузов из разных стран. Соревнования посвятили дням независимости Республики Конго и Индии.
Это похоже на маленький чемпионат мира. Команды с разных концов планеты: Африка, Азия и Южная Америка. Повод для проведения турнира более чем торжественный. В Республике Конго главный национальный праздник – День независимости. В 1960 году страна перестала быть колониальным владением Франции.
В Башкирском государственном медицинском университете учится 1700 иностранных студентов. При этом приемная комиссия готова принять еще около 500. Более тысячи студентов из-за пандемии не смогли уехать на лето на родину. Для них были организованы разнообразные мероприятия, в том числе и мини-футбольный турнир.
В турнире приняло участие 11 команд. В первом же матче встретились команды Колумбии и Йемена. Достаточно сказать, что на карте эти государства разделяет более 13 тысяч километров. Судейская бригада тоже получилась интернациональной.
В результате таджикская команда остановилась в шаге от победы. В упорной борьбе в финале она уступила сборной, представляющей Западную Африку. Ангола победила сборную Йемена в игре за третье место.