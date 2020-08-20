Уфа попала в список городов, где любят семечки

Столица Башкирии оказалась в топ-10 городов, где любят семечки.
Жители 20 городов России были опрошены, им задали два вопроса. Вопросы звучали так: «Вы любите семечки?» и «Где и при каких обстоятельствах вы их едите?». На основе ответов жителей ( 2400 человек) аналитики составили рейтинг городов, жители которых больше остальных любят «пощёлкать» семечки.
Первое место занял Ростов-на-Дону. Далее расположились Краснодар и Москва. Уфа оказалась на девятом месте.
Большинство уфимцев любят грызть семечки дома. 24% опрошенных заявили, что любят делать это на улице, а 2% предпочитают заниматься этим на работе.