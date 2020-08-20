Жительница Башкирии перегоняла корову и попала под машину

Накануне, 19 августа, произошла смертельная авария. ДТП зафиксировано на 69 км автодороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда. Под колёсами автомобиля погибла 69-летняя женщина.
Водитель за рулем «Лады Приора» наехал на несчастную. Известно, что в момент столкновения женщина переводила корову через дорогу. Пострадавшая получила серьёзные травмы.
Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Скорая помощь не успела помочь пенсионерке. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство.
Фото: ГИБДД РБ.