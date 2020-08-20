В Уфе ректор и деканы БГМУ провели встречу со 100-балльниками

Ректор и деканы факультетов БГМУ встретились с абитуриентами. Это стобалльники ЕГЭ и призеры российских олимпиад. Своеобразная элита, которую хочет заполучить любой ВУЗ.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Валентин Павлов и преподаватели БГМУ познакомились с возможными будущими студентами. Перед ребятами выступили также ординаторы и аспиранты, рассказав о преимуществах обучения в университете. Каждый из них, кстати, прошёл стажировку в Китае или Германии. Вуз активно сотрудничает с зарубежными учебными заведениями. Но все они вернулись в Россию.