В Башкирии водитель без прав погиб в аварии

19 августа в Башкирии была зарегистрирована смертельная авария. Она произошла в Уфимском районе вечером. По данным ГИБДД РБ, в ДТП участвовал водитель, которого лишили водительских прав.

Известно, что в десятом часу вечера в деревне Бурцево столкнулись два легковых автомобиля. «Хёндай Соната» и «Тойота Дина» врезались на улице Фермерской. В результате столкновения пострадали оба водителя.

43-летний житель Шамонино за рулем «Хёндай» погиб на месте происшествия. Оказалось, у мужчины не было водительских прав. Также пострадал 29-летний пассажир «Тойоты» — парень был оперативно госпитализирован.