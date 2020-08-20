«Слаженная работа нас впечатлила»: в Башкирии обсудили постройку овощехранилища за 6 млрд рублей

В Благовещенске планируется построить оптово-распределительный центр контейнерного типа для хранения овощей мощностью 100 тысяч тонн в год. Масштабный проект обсудили на выездном «Инвестчасе», который прошел в рамках второго Инвестсабантуя «Зауралье-2020».

Инвестором строительства выступает компания «Времена года». Сумма вложений достигает 6 млрд рублей. Инвестор Сергей Макаров рассказал, что уже в 2022 году будет сдана первая очередь проекта.

Будет создано 114 рабочих мест со средней зарплатой в 35 тысяч рублей. Само хранилище будет предназначено для таких овощей, как картофель, свекла, морковь, лук и чеснок. Переговоры с крупными поставщиками уже проведены.

Хотелось бы поблагодарить вашу команду, Радий Фаритович. Мы в разных регионах работали, но такой скорости, быстроты и конструктивности не было нигде. Слаженная работа всех профильных министерств и администрации Благовещенского района впечатлила нас. Сергей Макаров, инвестор проекта