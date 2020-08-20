В Уфе эвакуировали суд из-за сообщения о минировании

Сегодня, 20 августа, утром был эвакуирован Кировский районный суд. Как сообщает издание «КП-Уфа», неизвестный прислал на почту суда сообщение о минировании здания. На место происшествия срочно выехали правоохранительные службы.

Все сотрудники и посетители, что находились в этот момент в здании были выведены. Полиция и саперы осмотрели здание на наличие взрывного устройства. Никаких подозрительных предметов не было найдено.