В Уфе эвакуировали суд из-за сообщения о минировании

Сегодня, 20 августа, утром был эвакуирован Кировский районный суд. Как сообщает издание «КП-Уфа», неизвестный прислал на почту суда сообщение о минировании здания. На место происшествия срочно выехали правоохранительные службы.
Все сотрудники и посетители, что находились в этот момент в здании были выведены. Полиция и саперы осмотрели здание на наличие взрывного устройства. Никаких подозрительных предметов не было найдено.
Напомним, 13 августа произошла похожая история. Сообщение о заложенной бомбе появилось в трёх зданиях суда – Кировском, Орджоникидзевском и Калининском. Там также не нашли хоть что-то похожее на взрывное устройство.