В Уфе строитель сорвался с высоты на глазах у коллег

Страшный инцидент произошёл в микрорайоне Инорс. Трагедия зафиксирована на стройке многоквартирного дома. Строитель сорвался с девятого этажа на глазах у коллег.
15 августа на глазах у очевидцев рабочий сорвался с высоты. Мужчина получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Медики не успели спасти несчастного – он скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники полиции и следственного комитета начали расследование произошедшего. С места трагедии были изъяты страховочный обвес и водительское удостоверение погибшего. Известно, что мужчине был всего 41 год, а в Уфу погибший приехал из Мелеуза.