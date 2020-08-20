В Уфе строитель сорвался с высоты на глазах у коллег

Страшный инцидент произошёл в микрорайоне Инорс. Трагедия зафиксирована на стройке многоквартирного дома. Строитель сорвался с девятого этажа на глазах у коллег.

15 августа на глазах у очевидцев рабочий сорвался с высоты. Мужчина получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Медики не успели спасти несчастного – он скончался до приезда скорой помощи.