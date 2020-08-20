В Уфе преступники транслировали ограбление в Instagram

В уфимский отдел полиции №3 обратился молодой житель. Двое выпивших на улице забрали у него деньги.

Ограбление произошло в районе Гостиного двора. Горожанин был вынужден отдать двум пьяным незнакомцам 3000 рублей. В момент передачи денег пострадавший мужчина смог запомнить название Instagram-аккаунта одного из неизвестных, поскольку в этот момент тот вёл онлайн-трансляцию ограбления.

Полицейские смогли вычислить местонахождение грабителей по указанному аккаунту. Оба злоумышленника были задержаны. Спустя некоторое время они всё-таки признались в содеянном.