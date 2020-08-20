В Уфе лицей №21 закрыли на целый год

Лицей №21 в Уфе закрыли на реконструкцию. Классы и педагогический коллектив разделят по двум соседним школам. Именно туда сейчас вывозят все оборудование. Переезд временный. Все работы планируют завершить к вековому юбилею лицея. Его практически отстроят заново.

Долгожданный переезд в самом разгаре. Стулья, столы, интерактивные доски, компьютеры и прочее оборудование вывозят из лицея № 21. Если обычно в середине августа в школах завершается ремонт, то тут случай немного другой. Образовательное учреждение закрывается. Правда, только на один учебный год. Ученики и педагоги переезжают в соседние школы.

Разъезжаемся по двум школам – в 41 и 126. Как вы видите, сейчас загрузили столовую, дальше грузим кабинеты. Рассчитываем за два дня управиться. К 1 сентября все будет в полном объеме. Дети будут учиться так же, как и учились в своей школе. Со всем оборудованием: интерактивными досками, с компьютерами и всем прочим. Дмитрий Павлов, заместитель директора по административно-хозяйственной части лицея № 21 г. Уфы

В корзине тетради, методички и любимая поделка от воспитанников. За 34 года Зоре Муслимовой впервые придется поменять рабочее место. Пусть только на год, но учительница все равно переживает. Ведь лицей для нее в буквальном смысле родной. Она переступила его порог, когда сама еще была первоклашкой. Училась на пятерки, а после института вернулась сюда уже педагогом.

Знаете, это была такая мечта. Я так мечтала поработать в новых стенах, вот когда 20 лет назад отмечали 80-летие школы, приходили наши бывшие выпускники, знаменитые многие люди, и мы так мечтали о новой школе. Надеюсь, эта мечта скоро осуществится. Зора Муслимова, учитель начальных классов лицея №21 г. Уфы

Обшарпанные стены, деревянные окна, а местами и вовсе торчит проводка. Даже капитальный ремонт тут уже не поможет.: лицею нужна реконструкция. Чтобы ускорить работы, Радий Хабиров поручил включить объект в республиканскую адресную инвестиционную программу. К переезду готовятся все. 54 сотрудника распределят по другим образовательным учреждениям. Рабочие места сохранят.

По проекту новое здание лицея №21 с высоты птичьего полета будет похоже на букву Ш. Начальные классы разместят на первом этаже. Там же будет и столовая. А вот спортзал и актовый на втором. Входная группа запланирована только одна. Вокруг постелют беговую дорожку с резиновым покрытием.