В Башкирии обнаружено еще 33 случая заражения коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии достигло 7 435 человек. Этот показатель увеличился на 33 пациента по сравнению с минувшими сутками. Обновленные данные были опубликованы на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Отмечается, что 6 656 человек были выписано с выздоровлением. 69 из них - были отпущены домой за минувшие 24 часа.