Хозяйка магазина в Уфе, где продали мясо с червями: «Это провокация!»

Лёгкое с опарышами подкинули, заявляет хозяйка павильона, где приобрели мясо не первой свежести. Предпринимательница утверждает: вся продукция тщательно проверяется ветеринарами и называет случившееся провокацией.

Речь о мясе, кишащем белыми червяками, которое продемонстрировала покупательница. Такой деликатес явно не входил в рецепт ее блюд. За некачественный товар ей уже вернули деньги.

Судя по записям с камер наблюдения, уфимка, купившая мясо, достаточно долго выбирала его через витрину. Кстати говоря, лёгкое находилось в открытом пакете. По словам хозяйки торговой точки, подобное за 24 года работы в этой сфере с ней произошло впервые.