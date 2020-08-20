Шашисты из Башкирии завоевали медали на онлайн-первенстве Европы

Турнир проходил с 1 по 8 августа. В нем участвовали 600 спортсменов из 20 стран. В копилку сборной России башкирские шашисты внесли 6 наград: 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.
Упорные тренировки – залог успеха в любом виде спорта. Не успели ребята отдохнуть от интеллектуальных баталий с лучшими шашистами Европы, как снова взялись за тетрадки и продолжают наращивать мастерство. Айгиза Мухаметьярова на прошедшем турнире смогла завоевать две награды: бронзу в блице и серебро в быстрых шашках.
А вот Даниилу Ильину, самому перспективному юниору республики, онлайн-формат совсем не по душе. Сложно сконцентрироваться, признается спортсмен. На европейском первенстве он занял лишь 3 место. А первое место в категории Даниила занял башкирский шашист Дмитрий Гусаров. Всего от нашей республики на первенстве Европы выступило 40 спортсменов. Из Стерлитамака, Ишимбая, Уфы и Баймака.
Также на первенстве медали завоевали Злата Парахина из Ишимбая и Тамерлан Ахмеров, они отметились бронзовыми наградами. Сейчас ребята продолжают тренироваться и готовиться к новым турнирам, которые, скорее всего, вновь состоятся в онлайн-формате.