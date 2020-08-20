В России пять дней подряд выявляют менее 5 тысяч зараженных COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. В стране было выявлено вновь менее 5 тысяч зараженных. Этот показатель держится уже пятые сутки подряд.

За сутки было выявлено 4785 человек с COVID-19. За всё время пандемии зарегистрировано уже 942 106 пациентов с коронавирусом. Одновременно болеют 170 494 человек. За сутки этот показатель уменьшился на 1415 пациентов.