В России пять дней подряд выявляют менее 5 тысяч зараженных COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. В стране было выявлено вновь менее 5 тысяч зараженных. Этот показатель держится уже пятые сутки подряд.
За сутки было выявлено 4785 человек с COVID-19. За всё время пандемии зарегистрировано уже 942 106 пациентов с коронавирусом. Одновременно болеют 170 494 человек. За сутки этот показатель уменьшился на 1415 пациентов.
С выздоровление выписано ещё 6090 человек (за всё время – 755 513). А смертью закончились 110 случаев заболевания за сутки (за всё время – 16 099).