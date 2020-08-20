В Уфе срочно госпитализировали маленькую девочку в тяжелом состоянии

В социальных сетях города Уфы появилась информация о страшном ДТП. Инцидент произошёл около 13:00. В аварии пострадала маленькая девочка.

Очевидцы сообщают, что малышка переходила дорогу на улице Ферина. Девочка решила пересечь путь на нерегулируемом пешеходном переходе. Именно в этот момент на неё наехала иномарка.

Пешеходы сразу вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в больницу. По предварительной информации, девочка выжила, но получила серьёзные травмы. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.